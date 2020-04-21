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Ankara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA |
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Ankara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Selçuk D. yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil ters döndü.

Kaza sonucu D. ile yolcu Metin Can K. ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hurdaya dönen araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Ankara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

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