Ankara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

2020’nin ilk sürpriz aşkı olan Kerem Tunçeri ile Aslı Enver arasındaki beraberlik çabuk bitti.

Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde, anne ile babası polis memuru ve itfaiyeci olan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

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Volkswagen’in 2019'da en çok sattığı araç belli oldu

Volkswagen'in geçtiğimiz yıl en çok satttığı otomobil, ayrıca şirket tarihindeki en başarılı model oldu.