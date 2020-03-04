Ankara'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Ankara Eskişehir yolu üzeri Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametinde tıra, aynı istikamette ilerleyen 06 UC 214 plakalı otomobil arkadan çarptı.
OTOMOBİL TIR DORSESİNİN ALTINA GİRDİ
Ön kısmı tamamen tır dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin uzun süren çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.