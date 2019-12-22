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Ankara'da, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Çankaya ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü ise emniyete götürüldü.

İHA | 22.12.2019 - 09:09..
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Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Balgat Mahallesi'nde, 9. sınıf öğrencisi F.Ş.K. ve arkadaşı Y.K., karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, yola çıkan F.Ş.K.’ya çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğun, yol ortasında hareketsiz kaldığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yol ortasında hareketsiz yatan F.Ş.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ankara'da, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazaya karışan aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kazanın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, kaza nedeniyle polis ekipleri yolun dört şeridini trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağladı.

Ankara'da, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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