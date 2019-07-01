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Ankara'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla kaydedildi.

DHA | 01.07.2019 - 08:40..
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Oran-Eymir Yolu’nda, yokuş çıkan otomobile tutunan patenli 4 genç, araçla birlikte yol almaya başladı.

PATENLİ GENÇLERİN YOLCULUĞU KAMERADA

Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sonunda, polis uygulama noktasını gören patenli gençlerin, otomobilden ayrıldığı görüldü.

Ankara'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu VİDEO

Ankara'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ankara'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ankara'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

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