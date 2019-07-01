Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Oran-Eymir Yolu’nda, yokuş çıkan otomobile tutunan patenli 4 genç, araçla birlikte yol almaya başladı.

PATENLİ GENÇLERİN YOLCULUĞU KAMERADA

Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sonunda, polis uygulama noktasını gören patenli gençlerin, otomobilden ayrıldığı görüldü.

Ankara'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu VİDEO









