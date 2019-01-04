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Ankara'da patlama

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi.

DHA | 04.01.2019 - 20:13..
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Ankara'da patlama

Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İntihara teşebbüs eden bir şahıs evinin birinci katında doğaz gazını açtı ve intihar etmek istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ve vatandaşlar ikna etmek için içeriye girmeye çalıştı. Bu esnada da patlama meydana geldi ve 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Valilik, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Ankara'da patlama VİDEO


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