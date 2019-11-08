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Ankara'da pavyonda hesabı fazla gören müşteriden saldırı

Gittikleri pavyonda hesabı fazla bulan beş kişi, mekana molotofkokteyli attı.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 16:24..
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Ankara’nın çok sayıda pavyonun bulunduğu Çankırı Caddesi’nde, bir pavyona giden beş kişi, gecenin sonunda gelen hesaba itiraz etti.

MOLOTOFKOKTEYLİ ATIP KAÇTILAR

İşyeri sahipleri ile tartışan zanlılar mekandan ayrıldı. Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, pavyona molotofkokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Gece kulübünde paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Ankara'da pavyonda hesabı fazla gören müşteriden saldırı

ARACIN PLAKASI KAMERALARA TAKILDI

Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

5 ZANLI GÖZALTINDA

Polis adreslerini belirlediği beş zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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