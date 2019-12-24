taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9487
Euro
6.6
Altın
1493.36
Borsa
113304.6
Gram Altın
285.511
Bitcoin
43699.26

Ankara'da pazarda kaba üsluba ceza

Pazarda; tezgahların üzerinde kaba konuşmalara, sloganlara karşı önlemler alınmaya başladı.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 17:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için zabıta ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan zabıta ekipleri, kurallara uymayan pazarcılara cezai işlem uyguladı.

Bu kapsamda 2019 yılında; kılık, kıyafet ve vatandaşa karşı olan üslup konusunda kurallara uymayan 20 pazarcıya süreli veya süresiz olacak tezgah kapama cezası verildi.

Ankara'da pazarda kaba üsluba ceza

 

"UYGULAMADAN MEMNUNUZ"

Pazar esnafı Erol Kaymaz, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Müşteriye karşı üslup ne kadar uygun olursa o kadar talep olur. Müşteriye kaba davranılırsa müşteri pazara gelmez. Zaten çoğu üsluba uyuyor" dedi.
Esnaf Sinan Yıldız ise, "Gereken budur zaten. Haksızlık, saygısızlık yapan kim olursa olsun cezasını çekmesi lazım. Daha önce bizimi pazarda da 1 hafta süreyle bazı tezgahlar kapatıldı." diye konuştu.

Vatandaşlar ise belediyenin iyi bir tutum sergilediğini belirterek, genel olarak pazar esnafının üslubundan memnun olduklarını ifade etti.

"PAZARLARDA DİSİPLİNİ SAĞLIYORUZ"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların pazarlarda güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarını önemsediklerini ifade ederek, "Cezacı bir belediye değiliz, ancak pazarlarda disiplin sağlayabilmek için tezgah kapatma cezası uyguluyoruz. Bu cezaların başında alışveriş yapan vatandaşlara yönelik kaba bir dil kullanılması geliyor. Genellikle uyarıyoruz, eğer sorun devam ederse tezgah kapatıyoruz." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

128
Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

245
Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

17
Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

634
Karadeniz'de 4 ilde yangın

Karadeniz'de 4 ilde yangın

219
Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

118
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir