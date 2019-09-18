Ankara'da pilatesle zayıflayan obez kedi

Ankara'nın Çankaya kentinde oturan Yasemin Aker'in küçük yaşta sahiplenip 'Shanti' ismini verdiği kedisi, zamanla aşırı kilo aldı. Aker, 7 yaşında normalde 5-7 kilo olması gereken kedinin yaklaşık 3 ay önce 13 kiloya ulaştığını fark etti.

HER GÜN KOŞU BANDI VE PİLATES TOPUYLA EGZERSİZ

Aker, düzensiz fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo alan kediyi, veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Her gün koşu bandında ve pilates topu ile egzersiz yaptırılan kediye diyet de uygulandı.

4,5 KİLO VERDİ

Shanti, 2.5 ayda egzersiz ve diyet ile 4.5 kilo vererek 8.5 kiloya düştü. Veteriner teknikeri Yağmur Denli, 'British Shorthair' cinsi kedilerin 5-7 kilo arasında olması gerekirken, Shanti'nin fazla beslenme ve hareketsizlik sonucu 13 kiloya ulaştığını söyledi.