Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulurken, Ankara'da emniyet büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Murat Ş.'nin Altındağ ilçesinde Hasan B.'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.

KUTU KUTU ANTİDEPRESAN

Murat Ş.'nin aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda antibiyotik ve antidepresan ile kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi.

Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı VİDEO