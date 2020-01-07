taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9723
Euro
6.6763
Altın
1565.72
Borsa
112500.65
Gram Altın
300.86
Bitcoin
47313.12

Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı

Şüphelilerden birinin aracında yapılan aramada, 72 bin 758 hap ele geçirildi.

AA | 07.01.2020 - 13:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulurken, Ankara'da emniyet büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Murat Ş.'nin Altındağ ilçesinde Hasan B.'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.

Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı

KUTU KUTU ANTİDEPRESAN

Murat Ş.'nin aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda antibiyotik ve antidepresan ile kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi.

Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı VİDEO

Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı

Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı

Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı

Ankara'da, PKK'ya ilaç temin eden iki şüpheli yakalandı

İlginizi Çekebilir
Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı, yoğunluğa neden oldu. Yetkililer saat 20.00'ye kadar uçuşların olmayacağını duyurdu.
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham
Bugün memleketi Kirman'da toprağa verilecek Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktı, 35 kişi öldü.
İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu
Megakent'te etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi. Çok sayıda yeri de su bastı.
ABD ve İran’ın Orta Doğu’da sahip olduğu askeri güç
ABD-İran arasındaki gerilim İranlı komutanın öldürülmesinin ardından hızla tırmanmaya devam ederken savaş söylentileri de gitgide yayılıyor. Peki iki ülkenin bölgedeki askeri kuvvetleri ne durumda?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

896
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

131
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

118
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

60
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

660
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

374
Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir