taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4953
Euro
7.1997
Altın
1617.46
Borsa
88125.04
Gram Altın
337.755
Bitcoin
40525.5

Ankara'da plaka sınırlamasına uymayan taksiciye ceza

Taksilerin trafiğe çıkışlarında plakanın son hanesine göre sınırlama uygulamasına başlanırken, uygulamayı ihlal eden taksi şoförüne ceza kesildi.

AA | 30.03.2020 - 08:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakanın son hanesine göre sınırlama uygulamasına başlandı.

Ankara'da ise uygulama çerçevesinde bu gece plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler trafiğe çıktı.

CEZAYA UYMAYAN TAKSİ ŞOFÖRÜNE CEZA

Kızılay'da bu kurala uymayan, plakasının son hanesi çift sayı olan ticari taksi trafik polisleri tarafından durduruldu.

Evrakı incelendikten sonra taksi şoförüne cezai işlem uygulandı. Taksi şoförü de "Yapacak bir şey yok, haklılar." ifadesini kullandı.

Ankara'da plaka sınırlamasına uymayan taksiciye ceza

"KENDİ ÇAPIMIZA TEDBİR ALIYORUZ"

Genelge kapsamında trafiğe çıkan taksi şoförü Barış Çankaya da kurala uymaya çalışacaklarını söyledi.

Çankaya, virüsün ortadan kalkmasıyla eski günlerine döneceklerini belirterek, "Halk dışarı çıkmadığı için beşte bir oranında işlerimizin düştüğünü söyleyebilirim. Gece kimse yok, her taraf kapalı. Kendi çapımızda tedbir alıyoruz, eldiven ve maske takıyoruz." dedi.

Ankara'da plaka sınırlamasına uymayan taksiciye ceza

Ankara'da plaka sınırlamasına uymayan taksiciye ceza

Ankara'da plaka sınırlamasına uymayan taksiciye ceza

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'dan Burdur'a getirilen samandan yılan çıktı
Şanlıurfa'dan saman balyaları içinde Burdur'a geldiği belirlenen 'koca engerek' türü yılan, tekrar Şanlıurfa'ya götürülerek doğaya salındı.
Alman kadın, diktiği maskeleri komşularına dağıtıyor
Almanya'da yaşayan Michaela Fischer, koronavirüs salgını nedeniyle diktiği maskeleri ücretsiz dağıtarak Türk komşularının da takdirini kazandı.
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100'ü geçerken, yapılan uyarılara ve yasaklara aldırmayan gençler, halı sahada maç yaptılar.
Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü
Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
119
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
72
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
144
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
59
Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı
Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı
17
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
14
Büyükçekmece'deki ev partisiyle ilgili soruşturma
Büyükçekmece'deki ev partisiyle ilgili soruşturma
44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir