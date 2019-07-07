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Ankara'da polis kılığındaki gaspçılar yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp ve yağma olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.

AA | 07.07.2019 - 07:02..
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Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ODTÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu Y.T.O. ile A.E.K'yi evlerine kadar takip ettikten sonra kendilerini polis gibi tanıtıp öğrencilerin cep telefonlarını ve paralarını gasp eden E.Ö. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

2 ZANLI DA TUTUKLANDI

Sonrasında yapılan çalışmalarda ekipler, öğrencilere ait olan paralara ve gasp edilen telefonların satıldığı kişilere ulaşarak telefonlara el koydu.

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da polis kılığındaki gaspçılar yakalandı

Ankara'da polis kılığındaki gaspçılar yakalandı

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