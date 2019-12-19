Ankara'da polis, kıskançlık krizine girip kurşun yağdırdı

Ankara’nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Ayvalı Caddesi üzerinde polis memuru Kamil E., işe gitmekte olan inşaat işi ile uğraşan Ayhan Görgülü (39) ile cadde üzerinde karşılaştı.

12 EL ATEŞ ETTİ

Görgülü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Kamil E., tartışmanın büyümesi ile üzerindeki beylik tabancası ile 12 el ateş etti. Görgülü vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah seslerini duyan yakınlardaki market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Görgülü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Cinayet şüphelisi Kamil E., olayın ardından Etlik Polis Merkez Amirliğine giderek teslim oldu.

EŞİNE PARA VERMESİNİ SİNDİREMEDİ

Görgülü’nün, kendisi çalıştığı için küçük kızının okuldan alınması için Kamil E.’nin eski eşi ile bir miktar para karşılığında anlaştığı ve bu durumu sindiremeyen Kamil E.’nin, daha önce tartıştığı Ayhan Görgülü’yü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.



