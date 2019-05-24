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Ankara'da rehine kurtarma tatbikatı

Başkent metrosunda rehine kurtarma tatbikatı düzenlendi.

AA | 24.05.2019 - 18:49..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği metroyu ele geçiren terörist kılığındaki meslektaşlarını saniyeler içersinde etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Ankara Metrosunda gerçekleştirilen rehine kurtarma tatbikatını AA kameraları görüntüledi.

Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan senaryoya gereği, bir grup silahlı teröristin metroda bulunan bir tren içerisindeki vatandaşları rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonunu ablukaya aldı.

Özel harekat polisleri metro durağı üzerinde ve acil çıkışlarda konuşlanırken, bir başka tim ise raylardan yürüyerek metroya ulaştı.Teröristlerin kendilerini göremeyeceği şekilde çeşitli noktalara ilerleyerek, sürekli telsiz irtibatı ve işaret diliyle kendi aralarında haberleşen timler, daha sonra durak içerisinden ve raylardan ilerleyerek eş zamanlı harekete geçti.

Özel Harekat polisinden nefes kesen tatbikat VİDEO

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