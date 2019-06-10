Ankara'da sağanak birçok aracı kullanılmaz hale getirdi

Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle, plazanın otoparkını su bastı.

15 MİLYON LİRALIK HASAR VAR

Park halindeki yaklaşık 40 aracın yağmur suyu içinde kalması nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay, "Çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Ankara Valiliğinden talebimiz, bunun afet ilan edilmesidir. Olaydan dolayı içeride yaklaşık 15 milyon lira hasarımız var." diye konuştu.

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"BELEDİYE, BASKINA MÜDAHALEDE YETERSİZ KALDI"

Atalay, belediye ekiplerinin yaşanan su baskınına müdahalede yetersiz kaldığını öne sürerek, su tahliyesini kendilerinin yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Olay nedeniyle uğradıkları maddi zararın afet kapsamında giderilmesini talep ettiklerini dile getiren Atalay, hasar tespiti için mahkemeye başvurduklarını söyledi.