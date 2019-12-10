Ankara'da sahte engelli raporu hazırlayan hastane

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Numune Hastanesi'nde bir skandalı ortaya çıkardı.

1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu aralarında hastanede görevli güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin bulunduğu 20 kişinin sahte engelli raporu düzenleyerek, bu yolla kazanç elde ettikleri tespit edildi.

75 KİŞİYE SAHTE RAPOR HAZIRLADILAR

Hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte epikriz raporları ile Sağlık Kurulu'na sokarak engelli raporu çıkartılmasını sağlayan 20 şüpheli ile sahte rapor alan 75 kişiye yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele polisleri operasyon düzenledi.

95 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. zaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

POLİS ENGELLİ RAPORU ALANLARI YENİDEN KURULA SOKTU

Polis, operasyon sonrasında zanlıları yeniden Sağlık Kuruluna soktu. Engelli raporu alanların tamamına yakınının yüzde sıfır özür oranında oldukları ortaya çıktı. Öte yandan bazı şüphelilerin kendileri için de sahte rapor çıkardıkları öğrenildi.