taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8096
Euro
6.4329
Altın
1461.38
Borsa
108841.63
Gram Altın
273.001
Bitcoin
43645.91

Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar

Başkentte bir dede, torununu sokak ortasında istismar etti. Sapık dedenin gözaltına alındığı, ancak ailenin şikayetçi olmadığı aktarıldı.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 17:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İğrenç olayın adresi bu kez Ankara...

Küçücük bir erkek çocuğu, dedesinin cinsel istimarına uğradı hem de sokak ortasında...

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun çaresizce sapık dedesinin talimatlarını uyguladığı görüldü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler üzerine polis, harekete geçti. Sapık dedenin gözaltına alındığı, ancak ailenin şikayetçi olmadığı belirtildi.

UZUN SÜREDİR İSTİSMAR EDİLİYOR İDDİASI

Çocuğun koruma altına alınacağı bildirilirken, bazı kaynaklar istismarın uzun süredir yaşandığını aktardı.

Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar

Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar

Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar

Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar

Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

270
İmamoğlu: Kanal İstanbul 23 Haziran'da iptal edildi

İmamoğlu: Kanal İstanbul 23 Haziran'da iptal edildi

807
Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

464
Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

486
Muslera'nın aile pozu

Muslera'nın aile pozu

38
TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

223
MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir