Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar

İğrenç olayın adresi bu kez Ankara...
Küçücük bir erkek çocuğu, dedesinin cinsel istimarına uğradı hem de sokak ortasında...
Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun çaresizce sapık dedesinin talimatlarını uyguladığı görüldü.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler üzerine polis, harekete geçti. Sapık dedenin gözaltına alındığı, ancak ailenin şikayetçi olmadığı belirtildi.
UZUN SÜREDİR İSTİSMAR EDİLİYOR İDDİASI
Çocuğun koruma altına alınacağı bildirilirken, bazı kaynaklar istismarın uzun süredir yaşandığını aktardı.