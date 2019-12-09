1 Düzce’de kış lastiği takmayan 175 araca 109 bin lira ceza Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kış lastiği takmayan veya diş derinliği uygun olmayan 175 araca 109 bin 148 lira cezai işlem uygulandı.

2 Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar Başkentte bir dede, torununu sokak ortasında istismar etti. Sapık dedenin gözaltına alındığı, ancak ailenin şikayetçi olmadığı aktarıldı.

3 Atiba Hutchinson Süper Lig'de pas rekoru kırdı Rakip sahada tam 66 kez isabetli pas atan Atiba Hutchinson, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.

4 Zihinsel engelli kızı, tacizden lise öğrencileri kurtardı Esenyurt'ta genç kızı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T., lise öğrencileri tarafından darbedildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

5 Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta Gittiği her yerde Putin'e eşlik eden çanta, ülkenin tüm nükleer silahlarını ateşleyebilme özelliğine sahip.

6 Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı Simav ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.