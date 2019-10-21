Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kalıcı makyajın kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabileceğini söyledi.

6

Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan; şehit olan Alevi askerlerin cenazelerine katılmadığıyla ilgili attığı tweet, sosyal medyada ayrılık yarattı. Ancak aileler, bu konuyu yıllar önce yalanladı.