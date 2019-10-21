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Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

İşçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralanırken, tedavi altına alınan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA | 21.10.2019 - 15:49..
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Hüseyin Y.'nin kullandığı 06 BGN 097 plakalı servis minibüsü, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Karatepe Caddesi'nde refüjdeki direğe çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı VİDEO

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

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