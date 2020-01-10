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Ankara'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara'da seyir halindeki bir araca, başka bir araçtan silahlı saldırı yapılması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 10.01.2020 - 06:27..
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Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında, Harun Kuyucu'nun yönetimindeki 06 RK 490 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtan ateş açıldı.

OTOMOBİL İÇERİSİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ateş edilen araç olay yerinden kaçarken Harun Kuyucu, vücuduna boynuna isabet eden kurşun ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Harun Kuyucu'nun otomobilinin içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için yakalanması için başlattığı çalışma sonucunda 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ankara'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Harun Kuyucu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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