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Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu

İl genelinde etkili olan yağış zaman zaman yerini rüzgara bıraktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

DHA | 13.06.2019 - 21:05..
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Ankara'nın  Çankaya ilçesinde fırtına hasara neden oldu.

Akşam saatlerinde bir anda etkili olan şiddetli rüzgar,  bir apartmanın çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı, apartmanın önündeki park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar meydana gelirken, bazı evlerin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hasar tespiti için çalışma yaptı.

'KOLAY KOLAY UÇMAYACAK ÇATIYI UÇURMUŞ'

Olayı anlatan mahalle sakini Hüseyin Kılıç, bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Binamızın çatısı, şiddetli bir rüzgarla uçtu. Uçan çatı, çevredeki araçlara zarar verdi. Binanın çatısı komple gitmiş durumda. Binamızın iç aydınlatmaları kırıldı. Bizi sevindiren, sadece maddi hasar olmasıdır. Biz fırtınayı görmedik ama kolay kolay uçmayacak çatıyı uçurmuş."

 


Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu

Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu

Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu

Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu

Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu

Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu

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