taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Ankara’da şizofren hastası bir kadın yangın çıkardı

Çankaya ilçesinde, bir apartmanda şizofren bir kadının çıkardığı yangında, kadının annesi öldü.

İHA | 07.12.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı olan Örgü Sokak’ta, 6 katlı bir apartmanda  şizofren olduğu belirtilen 36 yaşındaki Özlem Koçer, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 2. katında oturdukları dairede yangın çıkardı.

EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Alevlerin büyümesi üzerine dumanlar bütün binayı sardı. Balkonlarda mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı yangında öldü

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri Özlem Koçer ve babasını yanmaktan son anda kurtarırken, yatağa bağımlı hasta olan 91 yaşındaki Hava Koçer ise içerde kaldı. Yoğun duman ve alevlerin arasında kalan yaşlı kadın yanarak yaşamını yitirdi.

Ankara’da şizofren hastası bir kadın yangın çıkardı

1'İ BEBEK 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Apartmanın her yerini kaplayan dumanlardan etkilenen 1’i bebek olmak üzere toplam 10 kişiye müdahale edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı vatandaşlardan bir kısmını tedbir amaçlı ambulanslar ile çevre hastanelere sevk etti.

Ankara’da şizofren hastası bir kadın yangın çıkardı


BALKONDA MAHSUR KALANLAR OLDU

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın sırasında bina tahliye edildi. Bir süre teras ve balkonlarda mahsur kalan vatandaşlar dumanların arasında kalarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ankara’da şizofren hastası bir kadın yangın çıkardı


''ÇIĞLIK SESİNE KOŞTUM''

Genç kızların ve kadınların çığlık seslerini duyduğunu belirten karşı binada oturan bir vatandaş, “Önce itfaiyeyi aradım. Daha sonra ise mahsur kalan insanlara yardım etmeye çalıştım. Yaşlı kadına ıslak battaniye verelim diye düşündüm ama kadın hayatını kaybetmişti.” dedi.

Ankara’da şizofren hastası bir kadın yangın çıkardı


KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yangını çıkaran şizofren hastası Özlem Koçer, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara’da şizofren hastası bir kadın yangın çıkardı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sabiha Gökçen yılın en iyi havalimanı ödülünü kazandı

Sabiha Gökçen yılın en iyi havalimanı ödülünü kazandı

61
Savunma sanayisinde en büyük ihracat Pakistan ile yapıldı

Savunma sanayisinde en büyük ihracat Pakistan ile yapıldı

44
Irak'ta protestocuların üzerine ateş açıldı

Irak'ta protestocuların üzerine ateş açıldı

33
Çorbası 350 dolar olan Ejderha tavuğu

Çorbası 350 dolar olan Ejderha tavuğu

18
Düğünde dans etmeyi durduran kadına ateş açıldı

Düğünde dans etmeyi durduran kadına ateş açıldı

7
Tamir etmeye çalıştığı lastik, yüzünde patladı

Tamir etmeye çalıştığı lastik, yüzünde patladı

7
Fenerbahçe Avrupa'da galibiyeti uzatmalarda aldı

Fenerbahçe Avrupa'da galibiyeti uzatmalarda aldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir