Ankara’da şizofren hastası bir kadın yangın çıkardı

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı olan Örgü Sokak’ta, 6 katlı bir apartmanda şizofren olduğu belirtilen 36 yaşındaki Özlem Koçer, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 2. katında oturdukları dairede yangın çıkardı.

EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Alevlerin büyümesi üzerine dumanlar bütün binayı sardı. Balkonlarda mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı yangında öldü

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri Özlem Koçer ve babasını yanmaktan son anda kurtarırken, yatağa bağımlı hasta olan 91 yaşındaki Hava Koçer ise içerde kaldı. Yoğun duman ve alevlerin arasında kalan yaşlı kadın yanarak yaşamını yitirdi.

1'İ BEBEK 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Apartmanın her yerini kaplayan dumanlardan etkilenen 1’i bebek olmak üzere toplam 10 kişiye müdahale edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı vatandaşlardan bir kısmını tedbir amaçlı ambulanslar ile çevre hastanelere sevk etti.





BALKONDA MAHSUR KALANLAR OLDU

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın sırasında bina tahliye edildi. Bir süre teras ve balkonlarda mahsur kalan vatandaşlar dumanların arasında kalarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.





''ÇIĞLIK SESİNE KOŞTUM''

Genç kızların ve kadınların çığlık seslerini duyduğunu belirten karşı binada oturan bir vatandaş, “Önce itfaiyeyi aradım. Daha sonra ise mahsur kalan insanlara yardım etmeye çalıştım. Yaşlı kadına ıslak battaniye verelim diye düşündüm ama kadın hayatını kaybetmişti.” dedi.





KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yangını çıkaran şizofren hastası Özlem Koçer, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.



