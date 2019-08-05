Ankara’da şizofreni hastası, kardeşini öldürdü

Başkentte önceki gün Mamak ilçesi Duralialıç Mahahallesi 958 Sokak'ta, şizofren ağabeyi ile aynı evde kalan Özge Sazlı, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

KOMŞULAR SES ÜZERİNE POLİSİ ARADI

Şizofren olduğu öğrenilen katil A.C. ise bıçağa sarıldı ve kardeşini öldürdü. Arbededen çıkan sesler sonrasında Sazlı’nın komşuları, polise haber verdi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis, Sazlı’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Sazlı’nın cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ankara Emniyet Cinayet Büro Amirliği’ne ulaşan olayın hemen ardından ekipler, çalışamalarına başladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet mahallinden kaçan katil zanlısı A.C., aynı gün Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalanarak Ankara Emniyeti'ne getirildi. Burada yapılan sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan A.C., tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.





