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Ankara'da sobadan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

İHA | 29.01.2020 - 03:28..
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Ankara'nın Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Samsun Caddesi'nde bulunan bir evde; sabah saatlerinde Mertcan U. (20) ile isimleri öğrenilemeyen annesi, babası ve kardeşi sobadan zehirlendi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Bilinci yerinde olan anne, oğlu Mertcan U.'nun bulunduğu yerde hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mertcan U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Servis ekipleri, sobadan zehirlenen anne, baba ve çocuğu ise hastaneye sevk etti.

Ankara'da sobadan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Mertcan U.'nun arkadaşı, olayı şu sözlerle anlattı: "Gece 00.30-01.00'de arkadaşım işten geliyor. Sabaha karşı da annesi fark ediyor arkadaşın baygın olduğunu. Ambulans çağırıyorlar. 'Soba zehirlenmesi' dedi yetkililer. Arkadaşımız rahmetli oldu, diğerleri de hastaneye kaldırıldı." Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ankara'da sobadan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

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