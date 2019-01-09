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Ankara'da soğuk gece: Sıcaklık eksi 12'ye düştü

Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü, her yer buz tuttu.

AA | 09.01.2019 - 09:31..
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Soğuk havanın etkisiyle Ankara'da bazı şelale ve havuzlar dondu, arabaların camları buz tuttu, bazı köprü ve üst geçit altlarında buz sarkıtları oluştu.

-12'YE KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklığı gece yarısı sıfırın altında 5 derece olurken, kent merkezinde termometreler sabahın ilk saatlerinde ise sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi. Bazı çevre ilçelerde de sıcaklık sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Ankara'da soğuk gece: Sıcaklık eksi 12'ye düştü

TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Bu arada soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda yaşanan buzlanma dolayısıyla belediyelere bağlı ekipler yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara'da soğuk gece: Sıcaklık eksi 12'ye düştü

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