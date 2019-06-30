Ankara’da sokak hayvanları için çalıştay düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da sokak hayvanları çalıştayına katıldı.

STK DESTEĞİ

Sahipsiz hayvanların sorunları, bakım koşulları, beslenme sorunları, insan ve hayvan ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı ve tarafların ilk kez buluştuğu çalıştaya hayvan severler kadar Sivil Toplum Kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik sürdürdüğü aşılama, kısırlaştırma, tedavi süreci, bakım çalışmaları ve beslenme hizmetleri konularında katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.

"BU ÇALIŞTAY İLK KEZ DÜZENLENİYOR"

Hayvanların refahı için daha sağlıklı yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında öneriler kadar eleştirilerin de dile getirildiği çalıştayda, Yavaş, Başkent’te yaşayan tüm vatandaşlara ve STK’lara dayanışma çağrısı yaparak, “Bu çalıştay, Ankara’da ilk kez düzenleniyor olmakla beraber, benim için herhangi bir insan sağlığı kurultayından farklı değildir. Bizim yönetim anlayışımızda, aile bireylerimizin sağlıkları ve hayat standartları hangi önemdeyse, sokak canlılarının hangi şartlar altında hayatlarını sürdürdükleri de aynı öneme sahiptir.

Ankara’da yaşayan sokak hayvanlarının temel sorunlarını tespit edip, sizlerin bu sorunların çözümü için bizlere tavsiyelerinizi dinlemeyi ve birlikte ulaşacağımız çözüm yollarını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Daha göreve geldiğimiz ilk hafta, Batıkent’te yaşanan katliamın ardından, Türkiye’de ilk kez bir belediye davaya müdahil olma talebinde bulundu. Ardından bunun kabulü ile yine Türkiye’de ilk kez bir belediye müşteki sıfatıyla davaya çağrıldı.





Bunun önemi şudur: Bu konuda eğer ki az ceza alan birisi olursa, artık Ankara Büyükşehir Belediyesinin itiraz hakkı bulunacak ve sokak canlılarının hakkı hukuken sonuna kadar savunulacaktır. Bu durum bizim bu konuya ne kadar önem verdiğimizi de göstermektedir” ifadelerini kullandı.