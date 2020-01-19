Ankara'da sokak köpeği tırın altında kaldı

Tüm unvanlarından vazgeçerek Kraliyet Ailesi'nden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth’ten de onay aldı. Çiftin ayrılışı, Kraliçe'nin mektubuyla resmileşti.

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Yabancı kuralı yine değişiyor

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuşulan konulardan biri de yabancı sınırı oldu. İlk olarak 10'a düşürülecek olan sayının, daha sonra ise kademeli olarak azaltılması bekleniyor.