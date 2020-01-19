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Ankara'da sokak köpeği tırın altında kaldı

Caddede yürüyen köpeği ezen sürücü, arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken, çevredeki köpeklerin ölen köpeğin başına toplanması dikkat çekti.

DHA | 19.01.2020 - 10:22..
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Ankara'da, Sincan Malıköoy Mahallesi'nde, yol kenarındaki iki kişi sokak köpeklerine yemek verirken, o sırada köpeklerden biri cadde üzerinde bulunan yola çıktı.

YOLDAN GEÇEN TIR KÖPEĞİ EZDİ

Bu sırada yolda seyir halindeki 71 ER 696 plakalı tır, köpeğe çarptı. Köpek bulunduğu yerde hayatını kaybederken tır sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti.

Ankara'da sokak köpeği tırın altında kaldı ViDEO

ÇEVREDEKİ KÖPEKLER BAŞINA TOPLANDI

Ölen sokak köpeğinin başına çevredeki köpeklerin toplanması oldukça dikkat çekerken, olay yerinde bulunan iki kişiden biri olan İlkan S., otomobiliyle tırın peşine düştü.

İddiaya göre, tır sürücüsü, peşinden gelen İlkan S.'nın otomobilinin üzerine aracını sürerek sıkıştırmaya çalıştı.

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