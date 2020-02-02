Ankara'nın Altındağ ilçesinde su krizi var.
İlçenin birçok mahallesinde suların kesilmesi nedeniyle vatandaşlar isyan noktasına geldi.
ANKARA'DA SU KUYRUĞU
Belediye ekipleri ise çareyi su tankerlerinde buldu.
Mahallede belli noktalara giden su tankerleri, vatandaşların bidonlarına su doldurdu.
İZMİR KLASİĞİ
Görüntüler akıllara İzmir'i getirdi.
Bilindiği üzere İzmir'de sık sık yaşanan su kesintilerinin ardından benzer görüntüler ortaya çıkıyordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" diyordu.