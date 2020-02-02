taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Ankara'da su kuyruğu

İzmir'den alışık olunan su kuyruğu görüntüleri Ankara'nın Altındağ ilçesinde çekildi. İlçenin birçok mahallesinde su krizi var.

AA | 02.02.2020 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ankara'da su kuyruğu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde su krizi var.

İlçenin birçok mahallesinde suların kesilmesi nedeniyle vatandaşlar isyan noktasına geldi.

ANKARA'DA SU KUYRUĞU

Belediye ekipleri ise çareyi su tankerlerinde buldu.

Mahallede belli noktalara giden su tankerleri, vatandaşların bidonlarına su doldurdu.

Ankara'da su kuyruğu

Ankara'da su kuyruğu

Ankara'da su kuyruğu

İZMİR KLASİĞİ

Görüntüler akıllara İzmir'i getirdi.

Bilindiği üzere İzmir'de sık sık yaşanan su kesintilerinin ardından benzer görüntüler ortaya çıkıyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" diyordu.

İlginizi Çekebilir
Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak
Deprem bilimci Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’nin 2020’de deprem yılı yaşayacağını söyledi.
Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişi ve tahliye operasyonuna katılan askeri uçaktaki 20 personel, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edildi.
İçişleri Bakanı: Afet bölgesi kanunu yok
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elazığ, afet bölgesi ilan edilsin." sözlerine cevap veren Süleyman Soylu, "Biz şehrin ekonomisinin ne olacağını düşünüyoruz." dedi.
Kardak'tan sökülen Yunan bayrağı müzede
Yunan vekil Ioannis Lagos Türk bayrağını yırtsa da Türkiye Kardak kayalıklarından sökülen Yunan bayrağını Gölcük Donanma Komutanlığı Müzesi'nde saklıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

45
Sözde koronavirüsü ilacı satan şahıs yakalandı

Sözde koronavirüsü ilacı satan şahıs yakalandı

35
Super Bowl'dan 17 milyar dolarlık rekor gelir bekleniyor

Super Bowl'dan 17 milyar dolarlık rekor gelir bekleniyor

10
Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

20
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

16
Karda kayan çocuklar, düşen çığdan son anda kurtuldu

Karda kayan çocuklar, düşen çığdan son anda kurtuldu

11
Ozan Tufan: Fenerbahçe şampiyon olacak

Ozan Tufan: Fenerbahçe şampiyon olacak

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir