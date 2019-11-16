taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Ankara'da takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Ankara’da Ayaş Yolu üzerinde meydana gelen kazada, takla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

İHA | 16.11.2019 - 03:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı Şeker Köprü mevkisinde gece yarısı saatlerinde, Murat Değirmenci yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü Murat Değirmenci, yerde hareketsiz kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Murat Değirmenci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından Değirmenci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ankara'da takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Murat Değirmenci’nin kaza haberini alan yakınları olay yerine geldi. Değirmenci’nin cansız bedenini gören akrabaları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Ankara'da takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Türkiye'ye geliyor

Putin Türkiye'ye geliyor

26
Cami enkazı altında kalan mühendis hayatını kaybetti.

Cami enkazı altında kalan mühendis hayatını kaybetti.

26
Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

18
Kütahya'da kavgayı ayıran polislere ateş edildi

Kütahya'da kavgayı ayıran polislere ateş edildi

5
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

1
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1
Irak'ta bombalı saldırı düzenlendi

Irak'ta bombalı saldırı düzenlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir