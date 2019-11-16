Ankara'da takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı Şeker Köprü mevkisinde gece yarısı saatlerinde, Murat Değirmenci yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü Murat Değirmenci, yerde hareketsiz kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Murat Değirmenci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından Değirmenci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Murat Değirmenci’nin kaza haberini alan yakınları olay yerine geldi. Değirmenci’nin cansız bedenini gören akrabaları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan yakınları güçlükle sakinleştirildi.