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Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı

Ankara’da taksi durağına elinde silahla giren şahıs, silahı almaya çalışan taksiciyi bacağından yaraladı.

İHA | 14.02.2020 - 05:50..
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Ankara’nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi’nde bir taksi durağında gece geç saatlerde taksi durağına arkasında sakladığı silah ile gelen Ulaş A. (20), duvara bir el ateş etti.

SİLAHI ALMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

O sırada durakta bulunan taksi şoförü Berkay Gedikoğlu, Ulaş A.’yı engellemeye çalışırken çıkan arbedede silahın tekrar ateş almasıyla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralı taksi şoförü Gedikoğlu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayın ardından taksi durağından çıkarak uzaklaşan silahlı saldırgan ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı saldırının meydana geldiği taksi durağında bulunan güvenlik kamerası yaşanan olayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, silahlı saldırgan soğukkanlılıkla arkasına sakladığı silahla içeriye giriyor, duvara ateş ettikten sonra yaşanan arbedede taksi şoförü yaralanıyor.

Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı

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