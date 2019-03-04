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Ankara'da tarihi çarşıda yangın

Tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki iş yeri olarak kullanılan bir konakta çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 07:13..
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Altındağ'a bağlı Hamamönü Çarşısı'ndaki Sarıkadın Sokak'ta bulunan, kafe restoran ve kına evi olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangının, çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.

Ankara'da tarihi çarşıda yangın

Kurtuluş bölgesinden gelen ekiplere, Siteler ve merkez istasyonundan gelen çok sayıda itfaiye ekibi destek verdi.

Alevler yangının çıktığı ahşap konağın her yanını sararken, bitişikteki binaların çatı ve bazı bölümleri de alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tarihi konak tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bitişikteki konaklarda da hasar meydana geldi.

Yangın sırasında rüzgarın etkisiyle bölgedeki binalar, yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

Ankara'da tarihi çarşıda yangın

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