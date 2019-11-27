Ankara'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Metrobüste bulunan iki kişi genç kadını taciz etti

Bu kez Melania Trump'ı yuhaladılar

1 Apple, Hindistan'daki iPhone üretimini genişletiyor Apple, Hindistan'da üreteceği iPhone'ları dünya genelinde satışa çıkaracak.

2 İnsanlar neden aldatır Aldatılmak, elbette yıkıcı bir durumdur ve kolayca atlatılamayan bir süreçtir. Ama her şeyden önce, “Neden?” diye merak ediyor olabilirsiniz.

3 Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, "daima hazır" sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

4 Bolu'da astsubayın aracından 21 kilo eroin çıktı Narkotik ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada eroin ele geçirilirken, biri astsubay 2 kişi gözaltına alındı.

5 Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

6 Erdoğan 35. İSEDAK Toplantısı'nda Müslüman hayatı kadar ucuz bir meta yoktur diyen Erdoğan, Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a yardım etmeye çağırıyorum" dedi.