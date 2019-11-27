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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Soruşturma kapsamında, eski milletvekili 13 şüpheli ile başka soruşturma kapsamındaki 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 27.11.2019 - 11:11..
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Ankara'da Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın çukur olayları sırasında "ANF" isimli medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimatla, 8 Şubat 2016'da örgüt lehine yapılan eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

17 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK talimatıyla çukur olayları eylemine katıldığı belirtilen ikisi eski milletvekili 13 şüpheli ile başka soruşturma kapsamındaki 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ŞAHIS YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli çeşitli illerde 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendiği, 9 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Behçet Yıldırım'ın gözaltına alındığı, Mizgin Irgat'ın ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Öte yandan PKK/KCK'ya yönelik başka bir soruşturmada, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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