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Ankara'da tırına kuşlar yuva yaptı diye çalıştırmadı

Kuşların, tırının motoruna yuva yaptığını gören Bahattin Gürses, 6 yavru yumurtadan çıkıp uçana kadar aracını kullanmadı.

AA | 16.07.2019 - 14:45..
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Aşağı Çavundur Mahallesi'nde oturan, geçimini tırıyla şehirlerarası nakliye yaparak sağlayan 42 yaşındaki Bahattin Gürses, en son Ramazan Bayramı nedeniyle sefere ara verip aracını evinin önüne park etti.

Bayramdan sonra bakım yapmak için tırının kaportasını kaldıran Gürses, motorun şasesine kuşların yuva yaptığını gördü. Gürses, buradaki 6 yumurtaya zarar vermemek için 45 gün kontağa basmadı.

"ÖNCE YAVRULARIN YUMURTADAN ÇIKMASINI, DAHA SONRA UÇMASINI BEKLEDİM"

Bahattin Gürses, 15 yıldır taşımacılık yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Yuvadaki yumurtaları görünce kuşlar hakkında bilgisi olan yakınlarına danıştığını anlatan Gürses, "Bana 'Kuşlar yumurtadan 15 günde çıkar.' dediler. 'Bekleyelim bunda da bir hayır vardır, belki Allah bizi büyük bir beladan koruyacaktır.' diye düşündüm. Önce yavruların yumurtadan çıkmasını, daha sonra uçmasını bekledim." ifadelerini kullandı.Ankara'da tırına kuşlar yuva yaptı diye çalıştırmadı

"ALLAH BİR TARAFTAN NASİP VERDİ"

Bu süre zarfında hiç para sıkıntısı çekmediğini belirten Gürses, "Allah bir taraftan nasip verdi. Bağ ve bahçeyle uğraştım. Ailemle çok güzel vakit geçirdim. Mutluyuz ve huzurluyuz, en azından kuşların ölümüne sebep olmadık." diye konuştu.

Ankara'da tırına kuşlar yuva yaptı diye çalıştırmadı

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