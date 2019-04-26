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Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Polatlı ilçesinde, pas ya da mantar hastalığına yakalandığı iddia edilen tonlarca soğan, boş tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atıldı.

DHA | 26.04.2019 - 02:40..
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Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Esentepe Mahallesi'nde faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atılan tonlarca çürümüş soğan, mahallelilerin tepkisi çekti. Mahalleli, Yüksek Hızlı Tren  (YHT) hattı boyunca onlarca metre mesafeye atılan çürük soğanların çevreye yaydığı kötü kokunun yanısıra sağlık sorunlarına da neden olabileceği endişesini yaşadıkladını belirttiler. Atılan tonlarca soğanın zamanla filizlenip yeşerdiği de görüldü.

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

KALAN ÇÜRÜK SOĞANLARI DA DÖKÜYORLAR

Yol kenarına dökülen soğanların pas ya da mantar hastalığına yakalandığını söyleyen mahalle halkından Nihat Yüksel, "Gördüğünüz torbalarda çürüyen soğanlar var. Pas ve mantar hastalığına yakalanan soğanları kaldırıp buraya döküyorlar. Bu soğanlar yeni değil 1,5-2 aydır burada. Elde kalan soğanları temizleyip piyasaya vermeye çalışıyorlar, kalan çürük soğanları da döküyorlar" dedi.

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

"ÇOK İNSAN ZARAR ETTİ"

Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mahsul de düşük geldi. 8-9 ton alacakları tarladan 4 ton civarı ya aldılar ya almadılar. Soğan iyi de para ediyor, neden satmasınlar, elde kalanları ayıklayıp hastalıklı olanları ve çürükleri atmışlar. 9 senedir bu işten para kazanmadılar. Bu sene soğan para etti ama hastalıktan dolayı onu da satamadılar, çok insan zarar etti."

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

ZAM GELECEK DİYE BEKLETİP ÇÜRÜTTÜLER İDDİASI

Mahalle sakinlerinden Erdal Akbulut ise zamanında soğanları üreticilerin vermeyip, stokladıklarını ve uygun şartlarda tutulmadığı için çürüdüğünü öne sürdü. Akbulut, "Memleketimizin halini görüyorsunuz, soğanları zamanında ucuz vermiyorlar, depoya koyuyorlar, zam gelecek diye sonra zammın sonunu görüyorsunuz. Çuvalını 10 liradan verselerdi bütün millet alırdı. Bu kadar soğana yazık günah değil mi? Bu soğanları buraya çiftçilerimiz, tüccarlarımız atıyor. Soğanları depoya koyuyorlar sonra zam gelecek diye bekletiyorlar. Sonra yeşilleniyor, çürüyor depoda. Sonra da gördüğünüz gibi atıyorlar. Bu manzara bütün köylerde var. Hangi köye gidersen git yol kenarında bu kadar görürsünüz soğan" diye konuştu.

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

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