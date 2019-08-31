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Ankara'da toplu taşımaya zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu taşımaya yaklaşık yüzde 30'luk bir zam yaptı.

AA | 31.08.2019 - 14:16..
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Belediyeden yapılan açıklamada, doğalgaz, elektrik, akaryakıt ile araç bakım ve onarım giderlerindeki artışlar nedeniyle Başkentin toplu ulaşımında tarife değişikliğine gidildiği belirtildi.

"630 MİLYON ZARAR EDECEĞİZ" DİYORLAR

Özel toplu taşıma işleticilerinin de talebi doğrultusunda gelir ve gider hesaplamaları yapan EGO Genel Müdürlüğünün UKOME kararı doğrultusunda tarife değişikliklerini gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, yıl sonunu tahmini olarak 630 milyon lira zararla kapatması öngörülen EGO Genel Müdürlüğünün, makul bir ücret tarifesi için komisyon oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu komisyon raporunda yaklaşık 3 yıldır toplu taşıma ücretlerinde artış yapılmadığı ve tüm bu kalemlerdeki artışların zorunlu bir ayarlama yapılması sonucunu doğurduğuna dikkat çekilen açıklamada, her üç yolcudan birinin ücretsiz seyahat hakkından yararlandığı tespitine de yer verildi.

ANKARAKART İLE BİNİŞ 3.25 TL

EGO Genel Müdürlüğünün belirlediği yeni tarife oranlarına göre, 2,5 lira olan Ankarakart bir biniş ücreti 3 lira 25 kuruş, 3 lira olan "kullan at" bilet bir biniş ücreti ve kredi kartı ile biniş ücreti 4 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, 1 lira olarak uygulanan 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti, EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Mavi Özel Halk Otobüsleri'nde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 25 kuruştan 75 kuruşa yükseldi.

Ankara'da toplu taşımaya zam

ÖĞRENCİYE ZAM YOK: 1.75 TL

Büyükşehir Belediyesi, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci indirim tarifesinde ise değişiklik yapmadı.

Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğünün önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladığı yeni uygulama ile öğrenciler, 60 liraya alacakları 200 binişlik öğrenci EGO abonman kartı ile seyahat edebilecek.

EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ile ÖTA ve ÖHO'larda yeni ücret tarifesi 2 Eylül Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olacak.

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