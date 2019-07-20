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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kamyonet tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası bir kişi yaşamını yitirdi.

AA | 20.07.2019 - 08:49..
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Esenboğa istikametine seyreden Seyit Kılıç idaresindeki kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ç. kontrolündeki demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü Kılıç, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kılıç'ın cenazesi, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

ARAÇ VİNÇLE ALINDI

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'ndan havalimanı istikametindeki trafikte bir süre aksama oldu. Hurdaya dönen kamyonet olay yerinden vinçle alındı. Tır şoförü Ö.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

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