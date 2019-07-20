Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

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Sahte MİT’çi ve komutan tutuklandı

Adana’da kendilerini MİT elemanı ve komutan olarak tanıtıp 2 kişiden iş vaadi ve kamu kurumundaki işlerini halletme bahanesiyle 70 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 3 kişiden 2’si tutuklandı.