Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Esenboğa istikametine seyreden Seyit Kılıç idaresindeki kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ç. kontrolündeki demir yüklü tıra arkadan çarptı.
OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü Kılıç, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kılıç'ın cenazesi, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
ARAÇ VİNÇLE ALINDI
Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'ndan havalimanı istikametindeki trafikte bir süre aksama oldu. Hurdaya dönen kamyonet olay yerinden vinçle alındı. Tır şoförü Ö.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.