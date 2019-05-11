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Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan İlçesinde sertifikalı sürücü, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

AA | 11.05.2019 - 04:56..
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Ankara’nın Sincan İlçesi Fatih Mahallesi Salkım Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

OTOMOBİL HURDA OLDU

Deniz Ş. yönetimindeki 06 BJZ 290 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Deniz Ş. ve yolcu Mahmut G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulans ile Sincan Fatih Pelit hastanesine kaldırıldı.

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Deniz Ş.’nin sertifikalı olduğu ve henüz ehliyetini almadığı bildirildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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