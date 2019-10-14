taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8962
Euro
6.5065
Altın
1483.86
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.247
Bitcoin
48852.15

Ankara'da trafik kazasında 1 ölü 3 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.

İHA | 14.10.2019 - 01:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kaza, Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi.

Ankara'da trafik kazasında 1 ölü 3 yaralı VİDEO

YARALILARDAN İKİSİ  ÇOCUK

Mevlana Bulvarı istikametine seyreden H.Ş. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan araç, ters dönerek durabildi. Kazada, otomobilin sürücüsü H.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan kardeşi H.Ş.(36) ile isimleri öğrenilemeyen iki ve dört yaşlarındaki iki çocuk da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da trafik kazasında 1 ölü 3 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Şehir Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'da trafik kazasında 1 ölü 3 yaralı

Ankara'da trafik kazasında 1 ölü 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teröristlerin Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

Teröristlerin Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

26
Bursa'da 10 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Bursa'da 10 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

1
Düzce şelaleriyle sonbaharda da turistleri ağırlıyor

Düzce şelaleriyle sonbaharda da turistleri ağırlıyor

0
Kosova'da Sırbistan'dan gelen oy zarfları hastanelik etti

Kosova'da Sırbistan'dan gelen oy zarfları hastanelik etti

0
Kendini tuvalete kilitleyen adama özel harekat müdahalesi

Kendini tuvalete kilitleyen adama özel harekat müdahalesi

0
Ankara'da trafik kazasında 1 ölü 3 yaralı

Ankara'da trafik kazasında 1 ölü 3 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir