Kaza, Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi.

Ankara'da trafik kazasında 1 ölü 3 yaralı VİDEO

YARALILARDAN İKİSİ ÇOCUK

Mevlana Bulvarı istikametine seyreden H.Ş. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan araç, ters dönerek durabildi. Kazada, otomobilin sürücüsü H.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan kardeşi H.Ş.(36) ile isimleri öğrenilemeyen iki ve dört yaşlarındaki iki çocuk da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Şehir Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.