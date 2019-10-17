Ankara'da trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu.

AŞIRI HIZ VE MAKAS

Araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen biri kadın iki kişi ağır yaralandı. Görgü tanıkları, kaza yapan otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki alt geçit Kızılay yönünde yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.