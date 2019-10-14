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Ankara'da kontrolünü kaybeden araç dükkana girdi

Ankara'da güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, iki aracın çarpışması sonucu bir araç kontrolünü kaybederek bir iş yerinde maddi hasara sebep oldu.

AA | 14.10.2019 - 06:57..
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Ankara'nın Çankaya Dikmen Caddesi'nde, caddeye çıkan araca Kızılay istikametine giden araç çarptı.

DÜKKANA GİRDİ

İlker Sokak'tan caddeye çıkan Sibel G., caddeden gelen Ozan D. kontrolündeki aracın çarpması sonucunda hakimiyetini kaybederek caddede bulunan parfümeri ve kuaför malzemeleri satan bir iş yerine girdi.

Ankara'da çarpışma sonucunda kontrolünü kaybeden araç dükkana girdi VİDEO

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada iş yerine giren araçta bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda ve iş yerinde hasar meydana gelirken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da kontrolünü kaybeden araç dükkana girdi

Ankara'da kontrolünü kaybeden araç dükkana girdi

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