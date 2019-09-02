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Ankara'da traktör fabrikasında yangın

Traktör fabrikasının hurdalığında çıkan yangın, hasara neden oldu.

DHA | 02.09.2019 - 08:12..
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Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu Caddesi üzerinde traktör imalatı yapan fabrikanın hurdalık kısmında gece yarısı yangın çıktı.

Ankara'da traktör fabrikasında yangın

3 BÖLGEDEN İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Çıkış nedeni henüzbelirlenemeyen yangında dumanları fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine gelen Ankapark, İvedik ve Batıkent İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ankara'da traktör fabrikasında yangın

YANGIN, 2 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği olayda, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara'da traktör fabrikasında yangın

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