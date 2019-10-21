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Ankara'da tren çarpması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitte dengesini kaybedip raylara düşen kadına tren altında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA | 21.10.2019 - 23:01..
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Ankara’nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi’nde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın hemzemin geçitten geçtiği sırada iddiaya göre dengesini kaybedip tren raylarının üzerine düştü.

TRENİN ALTINDA KALDI

Raylara düşen kadın o sırada ray üzerinde seyreden ve Polatlı’dan Eskişehir istikametine giden yolcu treninin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de raylara düşen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da tren çarpması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti

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