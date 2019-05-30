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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Polisin durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, 'skunk' diye tabir edilen 16,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA | 30.05.2019 - 19:42..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin izine ulaştı.

Haydar A, Siphan A, Murat B, Hüseyin A. ve Ömer K. oldukları belirlenen şüphelilerin, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu 2 otomobil ile Ankara'ya getirecekleri tespit edildi.

Takibe alınan 2 otomobil, art arda ilerlerken Kahramankazan ilçesinde durduruldu. Otomobillerde narkotik dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin bagajındaki çanta içinde 'skunk' diye tabir edilen 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

ŞÜPHELİ 5 KİŞİ TUTUKALANDI

El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin çok yüksek olduğu öğrenilirken, öncü araçtaki Haydar A, Siphan A, Murat B. ile bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki Hüseyin A. ve Ömer K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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