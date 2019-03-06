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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yapan 241 kişinin yakalanması için 145 adrese, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 08:00..
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Ankara Narkotik ekipleri, şafak baskını ile Ankara genelinde uyuşturucu çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Kale” adındaki operasyonda, yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne toplam 237 adrese, 7 iş yerine, 1 depoda toplamda 500 ekip ve 3 bin 500 personel ile hava destekli operasyon icra edildi.

Operasyon sonrasında girilen adreslerin bulunduğu mahalleler, abluka altına alındı. Operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlükleri destek verdi. Ankara merkezinde ve dış ilçeler olmak üzere toplam 18 İlçede 241 şahsa operasyon yapıldı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

BOŞALAN SUÇ KOLTUĞU DOLDURULMAYA ÇALIŞILDI

Bir yıl boyunca ekipler tarafından sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, uyuşturucu örgütünün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen iki önemli ve büyük operasyon ile deşifre edilen ve çökertilen “Ötleşler” ile “ Arkaçlar” örgütlerinin boşalan suç koltuğunu, cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Kadir İnan tarafından çeşitli yollarla verilen talimatlarla doldurulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Keçiören'de gerçekleştirilen operasyonda ise; İnan'ın iki kardeşi de yakalandı.

Ayrıca, Kale Mahallesi içerisinde trafik ekipleri de operasyon kapsamında, terör şüphesiyle iki gündür aranan 34 KU 3333 plakalı aracı durdurarak şüphelileri yakaladı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu VİDEO

FETÖ/PDY BENZERİ HÜCRE EVLERİ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne benzer olarak küçük hücreler şeklinde örgütlendiği, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile para aklama görevlerini örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde icra ettikleri belirlendi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Yapılan araştırmalarda, örgüt elebaşı Kadir İnan’ın, 2014 yılı içerisinde aktif olarak görev yapıp daha sonra FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılan emniyet görevlileri ile birlikte rüşvet, nitelikli hırsızlık ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarından hakkında adli işlem yapıldığına ulaşıldı.

YAŞLI KADINLARIN EVLERİ KULLANILDI

Örgütün, uyuşturucu madde ticaretinde gizliliğe azami derecede riayet ettiği, uyuşturucu maddelerin saklanması için polis dikkatini çekmeyecek ve suç geçmişi olmayan hasta, yaşlı veya yalnız yaşayan kadınların evlerinin para karşılığı kullanıldığı belirlendi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

SKUNK BATIDAN, ESRAR DOĞUDAN

Sentetik uyuşturucular ve skunk gibi yeni nesil uyuşturucuları batı illerinden, esrar ve eroini doğu illerinden temin eden örgütün, reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları, iş birliği içinde oldukları 1 doktor, 1 sağlık memuru ve 2 eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle temin ederek, fahiş fiyatlarla madde bağımlısı şahıslara sattıkları bilgisine de ulaşıldı.

GECE KULÜBÜ İŞLETTİLER

Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği suç gelirini, gece kulübü işletmeciliği kapsamında değerlendirerek dört adet gece kulübü işlettikleri ve yenilerini almaya çalışarak bu sayede suç gelirinin aklanmasının yanı sıra sektörde söz sahibi olmaya çalıştıkları, gece kulüplerinde çalışan kadınlar vasıtasıyla uyuşturucu ticaretine pazar oluşturdukları, bu kadınlar vasıtasıyla uyuşturucu kullanımına teşvik ettikleri ve özendirdikleri, ayrıca bu mekanlarda fuhşa aracılık ettikleri yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

AYLIK 2 MİLYON LİRA GELİR

Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu örgütün sıkı bir hiyerarşik düzen içerisinde hareket ettiği, kendi içerisinde bir cezalandırma sisteminin mevcut olduğu tespit edildi. Örgütün ayrıca silahlı mensupları vasıtasıyla, husumeti olan diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmaya girdikleri belirlendi.

Öte yandan aylık geliri 2 milyon TL’yi bulan örgütün, suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren, toplumdaki adalet duygusunu zedeler nitelikte paylaşımlar yapılan “Mahalle” adı altında bir internet dizisinin yayına hazırlandığı tespit edildi. İnternet dizinin Youtube sosyal medya paylaşım sitesinde de fragmanının yayınlandığı görüldü.

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