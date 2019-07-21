Ankara'da uyuşturucu satıcısı yakalandı

Ankara'da Altındağ ilçesindeki uygulama noktasında uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

ŞÜPHELİ ARAÇ ARANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uykulama noktasından geçiş yapan aracı durdurarak minibüste bulunan A.U'nun üzerini aradı.

496 UYUŞTURUCU HAP

Yapılan aramada şüphelinin üzerinde herhangi bir şey bulamayan ekipler, daha sonra aracı kontrol etti.

Minibüsün arka kısmındaki lastiğin içine saklanmış beyaz poşeti bulup inceleyen ekipler, 496 uyuşturucu hap ve A.U'nun üzerindeki uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 560 lira paraya el koydu.

Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.