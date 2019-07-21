taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Ankara'da uyuşturucu satıcısı yakalandı

Emniyet güçlerinin yaptığı arama sonucunda uyuşturucu satıcısı göz altına alındı.

AA | 21.07.2019 - 08:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'da Altındağ ilçesindeki uygulama noktasında uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

ŞÜPHELİ ARAÇ ARANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uykulama noktasından geçiş yapan aracı durdurarak minibüste bulunan A.U'nun üzerini aradı.

496 UYUŞTURUCU HAP

Yapılan aramada şüphelinin üzerinde herhangi bir şey bulamayan ekipler, daha sonra aracı kontrol etti.

Ankara'da uyuşturucu satıcısı yakalandı

Minibüsün arka kısmındaki lastiğin içine saklanmış beyaz poşeti bulup inceleyen ekipler, 496 uyuşturucu hap ve A.U'nun üzerindeki uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 560 lira paraya el koydu.

Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

88
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

31
Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

220
Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

57
Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

40
Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

12
Trump, gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'e kefil oldu

Trump, gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'e kefil oldu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir