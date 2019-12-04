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Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Ankara’da polis ekipleri, sokak ortasında uyuşturucu alışverişi yapan 2 zanlıyı suçüstü yakalandı.

İHA | 04.12.2019 - 04:19..
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Ankara’nın Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi 414. Cadde üzerinde iki şahsın birbirlerine bir şeyler alıp verdikleri ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerini fark eden 2 zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Şüphelilerin peşine düşen polis, O.Ç. ve T. E. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

EV VE ÜST ARAMALARINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 6 adet sarılı şekilde kubar esrar maddesi, 44 gram kubar esrar ve uyuşturucunun satışından elde edildiği anlaşılan 200 TL para ele geçirildi. O.Ç. isimli zanlının yapılan ev aramasında satışa hazır 74 sarılı adet kubar esrar maddesi ve paketlemede kullanılan tel zımba tespit edildi. Zanlılardan O.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, T. E. isimli şüpheli serbest bırakıldı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

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