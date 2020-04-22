taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9677
Euro
7.5703
Altın
1682.46
Borsa
97619
Gram Altın
377.508
Bitcoin
48189.98

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alınırken, 20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık suçu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

2 KİŞİDEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Mamak ilçesinde yaşayan E.E. ve İ.A. isimli kişilerin üzerinde 2 gram uyuşturucu esrar madde buldu.

Detaylı araştırma neticesinde, uyuşturucu maddeyi Mamak Zirvekent Mahallesi'nden Y.N. isimli kişiden satın aldıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Y.N. adlı zanlının ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda sonucunda yapılan aramada, 20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet av tüfeği fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde ettikleri 420 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.E., İ.A. ve Y.N. isimli şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirlendi.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Bakan Kurum: 156 milyon lira borcu 3 ay süreyle erteledik
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz.
Van'da araziye gömülü 39 kilo eroin ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı, Dayanç mezrası kırsalında operasyon düzenledi.
Aydın'da kamyonet, motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Almanya'dan 232 kişi, Niğde'de karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen Türk vatandaşları, 14 gün kalacakları yurda yerleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
136
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
83
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
175
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
41
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
59
Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu
Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu
35
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir