Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık suçu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
2 KİŞİDEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Mamak ilçesinde yaşayan E.E. ve İ.A. isimli kişilerin üzerinde 2 gram uyuşturucu esrar madde buldu.
Detaylı araştırma neticesinde, uyuşturucu maddeyi Mamak Zirvekent Mahallesi'nden Y.N. isimli kişiden satın aldıkları belirlendi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Y.N. adlı zanlının ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda sonucunda yapılan aramada, 20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet av tüfeği fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde ettikleri 420 TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.E., İ.A. ve Y.N. isimli şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirlendi.