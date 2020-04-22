1 Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alınırken, 20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2 CHP'li başkandan Altun Ailesi'ne foto taciz CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken yakalanması üzerine tepkiler art arda yükseldi.

3 Bakan Kurum: 156 milyon lira borcu 3 ay süreyle erteledik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz.

4 Caddebostan sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar Kadıköy Caddebostan sahilinde koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Bazı vatandaşlar da kaldırımda sporlarına devam etti.

5 Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem Datça ilçesi açıklarında saat 09.05'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Van'da araziye gömülü 39 kilo eroin ele geçirildi İl Jandarma Komutanlığı, Dayanç mezrası kırsalında operasyon düzenledi.