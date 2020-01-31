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Ankara'da virajı alamayan alkollü sürücü bahçeye uçtu

Ankara'da alkollü sürücünün otomobiliyle virajı alamayıp bir binanın bahçesine uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA | 31.01.2020 - 07:27..
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Ankara’nın Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'nde, Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 PIA 92 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi üzerinde Anadolu Meydanı istikametine ilerlerken virajı alamayarak İller Caddesi’ndeki bir binanın önündeki beton bloka çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle beton bloku ve bir iş yerinin demir parmaklıklarını aşarak bahçeye uçan otomobildeki sürücü Yıldız ve yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kadın yaralandı. İş yerinin güvenlik görevlisinin durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi.

Ankara'da virajı alamayan alkollü sürücü bahçeye uçtu

SÜRÜCÜ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Yaralıları otomobilin içerisinden çıkaran sağlık ekipleri, sürücü Yıldız’ı ayakta tedavi ederken yaralı kadını ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜYDÜ

Öte yandan alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yapılan tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından olaya ilişkin yapılan inceleme kapsamında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"DİREKT BURAYA GİRMİŞ"

Kazanın görgü tanıklarından Furkan Şahin ise parkta otururken kaza nedeniyle çıkan sese koştuklarını belirterek, “Araba aşağıya düşmüştü. Fren izi yok. Virajı alamayıp direkt buraya girmiş. Güvenlik görevlisinin sürücü ile arasındaki arbedeye şahit olduk. Şoför alkollüydü ve kaçmaya çalışmış sanırım. Firmanın görevlisi de gitmesine engel olmaya çalışmış muhtemelen. Yaralı kadın biraz kötüydü. Ayağından yaralanmıştı. dedi.

"BURADA AYDA BİR KAZA OLUYOR"

Daha önce de aynı noktada birçok kez kaza olduğunu dile getiren Şahin, “Burada ayda bir kaza oluyor. Buranın viraj olduğu belli olmuyor. Bu bariyerlerden yaptırdılar artık. Yaptırılan ışık yetersiz kalıyor. Sürekli kaza oluyor” ifadelerini kullandı.

Ankara'da virajı alamayan alkollü sürücü bahçeye uçtu

Ankara'da virajı alamayan alkollü sürücü bahçeye uçtu

Ankara'da virajı alamayan alkollü sürücü bahçeye uçtu

Ankara'da virajı alamayan alkollü sürücü bahçeye uçtu

Ankara'da virajı alamayan alkollü sürücü bahçeye uçtu

Ankara'da virajı alamayan alkollü sürücü bahçeye uçtu

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