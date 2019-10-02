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Ankara'da viyadükten düşen tır şoförü öldü

Başkent'te yoldan çıkan tırın yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadükten dereye düşmesi sonucu, sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sonrası bariyerler parçalanınca, trafik kontrollü sağlandı.

AA | 02.10.2019 - 14:14..
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Anadolu otoyolunda Ankara'dan Bolu istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BD 2035 plakalı sünger yatak yüklü tır, tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Tatlak mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadükten dereye düştü.

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da viyadükten düşen tır şoförü öldü

BARİYERLER PARÇALANDI

Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bariyerlerin parçalandığı sol şeridi ulaşıma kapanan otoyolda, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Ankara'da viyadükten düşen tır şoförü öldü

Ankara'da viyadükten düşen tır şoförü öldü

Ankara'da viyadükten düşen tır şoförü öldü

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