Ankara'da viyadükten düşen tır şoförü öldü

1 Hamsinin fiyatı düştü Yaklaşık 10 gün önce kilosunun 25 liraya satıldığı hamsinin, şu an 3 kilosu 10 liradan satılıyor.

2 İBB, Altunizade'deki yoğunlukla ilgili açıklama yaptı Metrobüsün Altunizade durağında yaşanan yoğunlukla ilgili harekete geçen İBB, 750 bin yolcu kapasitesinin 1 milyonu aştığını bildirdi.

3 13 yıl önce öldürülen adamı kafatasına ulaşıldı Uşak'ta torununun ihbarıyla dünden beri cesedi aranan müzisyene ait kemik ve kafatası polis tarafından bulundu. Müzisyeni öldürdüğü belirtilen iki sevgili ise tutuklandı.

4 Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere çattı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren çiftçi ve esnafa kızdığını söyledi.

5 Zehra Çilingiroğlu: Aşk hayatım çok iyi gidiyor Zehra Çilingiroğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile çok mutlu olduklarını ifade etti.

6 Volkswagen'in Türkiye açıklaması Bulgarları üzdü Alman otomobil devi Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kuracağını resmen açıklaması, firmanın gündeminde yer alan ülkelerden Bulgaristan’da üzüntüyle karşılandı.