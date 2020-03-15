Ankara'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi.
Ankara'da yankesicilik yapan 4 kişi yakalandı ViDEO
4 ZANLI YAKALANDI
Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.