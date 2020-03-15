taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Ankara'da yankesicilik yapan 4 kişi yakalandı

Vatandaşları otobüse bindikleri sırada sıkıştırıp cep telefonlarını çalan koronavirüs maskeli 4 yankesici, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 15.03.2020 - 10:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi.

Ankara'da yankesicilik yapan 4 kişi yakalandı ViDEO

4 ZANLI YAKALANDI

Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da yankesicilik yapan 4 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Düzce'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere 2019 yılı içerisinde, kız bebeklere en çok Zeynep ismi verilirken, erkek bebeklere ise en çok Alpaslan ismi verildi.
Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi
İstanbul'daki mangal yasağı bazı vatandaşlar tarafından beğenilirken, bazıları da tepki gösterdi.
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
Yurt dışı sonrası 14 günlük karantinaya uymayanlar arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu da var.
İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu
Kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirlerini dövdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
896
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
314
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
78
Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı
246
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
26
Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın
Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın
58
Balon balığı kuyruğu getirene 5 lira
Balon balığı kuyruğu getirene 5 lira
20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir