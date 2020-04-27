Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar da evlerinde kalarak tedbir alıyor.

Salgınla mücadele kapsamında yapılan uyarıları kulak ardı eden kişilerin de olduğu görülüyor.

YASAĞA RAĞMEN " UZUN EŞEK" OYNADILAR

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan parkta koronavirüse rağmen bir grup genç “Uzun Eşek” adı verilen oyunu oynadı.

Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti.

Ankara'da yasağı ihlal ederek, parkta oyun oynadılar ViDEO

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisleri gören gençler, düşe kalka kaçtılar.

Mahallelinin cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise tepki topladı.