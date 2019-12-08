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Ankara'da yaşlı adam otomobilinin üzerine çıktı

Trafik sigortası olmayan aracının parka çekileceğini öğrenen yaşlı adam, aracının üzerine çıkarak çekilmesini engellemeye çalıştı.

İHA | 08.12.2019 - 16:04..
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Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde trafik uygulaması yapan polisler, 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu.

İNMESİNİ İSTEYEN POLİSLERE DİRENDİ

Polislerin kontrol ettiği otomobilin trafik sigortası olmadığı belirlenirken, polisler aracı parka çekmek istedi. Otomobilin sahibi yaşlı adam, polislerin otomobilini çekmesini engellemek için üzerine çıktı. Yaşlı adam otomobilinin üzerinden kendisini indirmek isteyen polislere direnirken, yanında bulunan kadın da polislerle tartıştı.

Ankara'da yaşlı adam aracı çekilmesin diye üzerinde oturdu ViDEO

UZUN SÜRE SONRA İKNA EDİLDİ

Polislerin uzun uğraşlar sonrasında ikna ettiği yaşlı adam, otomobilin üzerinden inerken, polisler de otomobili çekici aracılığı ile otoparka çekti.

Ankara'da yaşlı adam otomobilinin üzerine çıktı

Ankara'da yaşlı adam otomobilinin üzerine çıktı

Ankara'da yaşlı adam otomobilinin üzerine çıktı

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